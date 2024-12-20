США готують пакет озброєння для України на 1,2 млрд – Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить про новий пакет допомоги Україні на суму 1,2 мільярда доларів у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки (USAI).

Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю нової зброї, зокрема ракет до ППО та артилерійських боєприпасів. Деталі пакета очікуються найближчим часом, пише Reuters.

Пакет може стати одним із останніх кроків чинної адміністрації у наданні прямої військової підтримки Україні, оскільки країна готується до повернення Дональда Трампа. Під час своєї кампанії Трамп неодноразово ставив під сумнів допомогу Україні та обіцяв припинити війну протягом доби після вступу на посаду.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні 175 мільярдів доларів допомоги, зокрема 61,4 мільярда на безпекові потреби. Половину цієї суми профінансували через програму USAI, а решту виділили із наявних військових запасів.

Однак перспективи продовження допомоги залишаються невизначеними через відсутність нового цільового фінансування USAI та зміну політичного клімату. Республіканці, які незабаром контролюватимуть обидві палати Конгресу, разом із Трампом закликають європейських союзників взяти на себе більшу частину фінансового навантаження.