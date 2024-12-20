Суспільство

Норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті в Польщі для захисту логістичного центру, важливого для України
20 Грудня 2024 09:38
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польща
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У польському Жешуві розгорнуті норвезькі протиповітряні системи NASAMS для забезпечення безпеки ключового логістичного центру, який підтримує Україну.

Про це повідомив генеральний штаб Збройних сил Польщі

Військові Польщі повідомили, що для підтримки захисту польського повітряного простору також були направлені багатоцільові винищувачі F-35.

Місія, що проводиться під проводом НАТО, триватиме до Великодня. Крім винищувачів і зенітних систем, до Польщі буде направлено 100 норвезьких солдатів, які будуть дислокуватися в Жешуві.


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