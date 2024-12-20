Суспільство

Армія РФ атакувала Київ “Кинджалами” та “Іскандерами” – КМВА
20 Грудня 2024 08:56
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атаки ворога, київ
Наслідки атаки / КМВА

Вранці 20 грудня російські війська здійснили комбінований ракетний удар по Києву, імовірно використавши аеробалістичні ракети “Кинджал” з МіГ-31К та балістичні ракети типу “Іскандер”/KN-23, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Про це повідомляє КМВА у Telegram

 “Близько 07:00 ранку збройні сили РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву. Внаслідок атаки уламки впали у трьох районах міста.”

Наслідки:

  • Голосіївський район:
    • Пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу, що спричинило розгерметизацію.
    • Згоріло 5 автомобілів.
    • За попередніми даними, загинула одна людина, ще одна отримала поранення.
    • На іншій локації пошкоджено фасад офісної будівлі, сталася пожежа на даху та руйнування на 15-му поверсі. Є ймовірність заблокованих людей. Двох постраждалих госпіталізували.
  • Солом’янський район:
    • Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку швидко загасили. Постраждалих немає.
  • Шевченківський район:
    • Займання сталося на території нежитлової забудови. Інформацію про постраждалих уточнюють.

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