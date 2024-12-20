Армія РФ атакувала Київ “Кинджалами” та “Іскандерами” – КМВА

Вранці 20 грудня російські війська здійснили комбінований ракетний удар по Києву, імовірно використавши аеробалістичні ракети “Кинджал” з МіГ-31К та балістичні ракети типу “Іскандер”/KN-23, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Про це повідомляє КМВА у Telegram
“Близько 07:00 ранку збройні сили РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву. Внаслідок атаки уламки впали у трьох районах міста.”
Наслідки:
- Голосіївський район:
- Пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу, що спричинило розгерметизацію.
- Згоріло 5 автомобілів.
- За попередніми даними, загинула одна людина, ще одна отримала поранення.
- На іншій локації пошкоджено фасад офісної будівлі, сталася пожежа на даху та руйнування на 15-му поверсі. Є ймовірність заблокованих людей. Двох постраждалих госпіталізували.
- Солом’янський район:
- Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку швидко загасили. Постраждалих немає.
- Шевченківський район:
- Займання сталося на території нежитлової забудови. Інформацію про постраждалих уточнюють.