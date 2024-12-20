Сили ППО знищили 5 балістичних ракет, які летіли на Київ – ПС

Вночі 20 грудня, під час комбінованої атаки російських військ, українська протиповітряна оборона знищила п’ять балістичних ракет, що наближалися до Києва, а також 40 ворожих безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у восьми областях України. Ще 20 безпілотників не досягли своїх цілей.

За даними Повітряних сил, з 19:00 19 грудня ворог атакував Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” з Ростовської області, керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Курської області, а також 65 ударами БПЛА типу Shahed та іншими безпілотниками з Брянська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська. Зранку 20 грудня, приблизно о 7:00, було завдано удару по Києву п’ятьма балістичними ракетами “Іскандер-М” із Воронезької та Брянської областей.

Протиповітряна оборона успішно збила всі п’ять балістичних ракет, проте уламки завдали руйнувань у п’яти районах столиці, спричинивши жертви та поранення. Крім того, внаслідок нічних атак пошкоджені приватні будинки, багатоквартирні житлові будинки, лікувальні установи, склади та фермерські господарства в Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Повітряні сили закликають громадян негайно реагувати на сповіщення про загрозу застосування балістичних ракет і дотримуватися інструкцій екстрених служб, оскільки на укриття залишається обмаль часу.