Суспільство

Резніков назвав щоденні втрати РФ у Бахмуті

26 Лютого 2023 17:14
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бахмут, Резніков

Російські війська вже розпочали свій широко анонсований “великий наступ”. Зокрема, наступальні дії росіяни намагаються здійснювати у районі Бахмуту – і несуть при цьому шалені втрати.

Щоденно ворог втрачає близько 500 окупантів вбитими і ще майже по тисячі – пораненими. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю La Repubblica.

Поки на Заході чекають, коли ж розпочнеться “великий наступ” Росії в Україні, держава-агресор його вже розпочала. Бої нині концентруються на Донбасі, зокрема – довкола міста-фортеці Бахмут.

За прагнення Кремля здобути “символічну перемогу” і захопити місто, об яке багато місяців поспіль в лобових атаках розбивається окупаційна армія, щодня платять своїми життями по пів тисячі загарбників.

“Насправді він уже йде. Ми називаємо це “повзучим наступом”, тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі “вагнерівців” або колишніх в’язнів, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених”, – заявив він.

За словами Резнікова, Бахмут відіграє вкрай важливу роль у зниженні боєздатності армії ворога і підриву спроможності РФ до наступу. Захищаючи це місто, українці знищують величезну кількість живої сили окупантів.


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