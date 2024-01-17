Суспільство

50 тисяч мігрантів з Росії та Центральної Азії завезли до окупованого Маріуполя – ЦНС 

17 Січня 2024 13:10
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маріуполь

Росія звезла до Маріуполя щонайменше 50 тисяч заробітчан із депресивних регіонів Російської Федерації та країн Центральної Азії.

Про це повідомляє представник Центру національного спротиву ССО на пресконференції 17 січня

“За нашими даними, в тимчасово окупованому Маріуполі вже знаходиться близько 50 тисяч росіян та представників країн Центральної Азії”.

За інформацією ССО, наразі у тимчасово окупованому місті мешкає принаймні вдвічі менше людей, аніж до повномасштабного вторгнення, тому окупаційна влада хоче залучити заробітчан із депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії для пришвидшення темпів асиміляції українського населення.

Представник ЦНС додав, що для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет, як з Росії, так і з країн Центральної Азії, і на ТОТ вже фіксують утворення етнічних кримінальних угруповань з числа мігрантів. 

Крім того, в Маріуполі та на тимчасово окупованій Херсонщині були помічені заробітчани з Білорусі.


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