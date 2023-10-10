5 ознак того, що час купувати нові рушники

Твої рушники ще не світять дірками та не розлазяться? Це ще не означає, що варто відтермінувати покупку нових. Однак іноді буває важко сказати, які з них вже треба перетворити на ганчір’я, а якими можна продовжувати користуватися. Термін служби цих текстильних виробів залежить від твого ставлення. Адже такі речі перебувають у постійному використанні, вбираючи в себе вулику кількість бруду, а отже, можуть містити багато мікробів.

Тобі буде корисно дізнатися, як часто потрібно купувати рушники та як правильно за ними доглядати. Також у цій статті ти отримаєш корисні поради щодо здійснення покупок.

Ознаки того, що час купувати нові рушники

Викидати речі завжди трохи шкода. Тим паче ті, якими користуєшся щодня. Процес їхнього зношування може бути непомітним та поступовим, тому тобі варто дістати рушники з шафи та подивитися на них більш критично. Заміна речам необхідна, якщо:

з’явилася жорсткість. Таке інколи трапляється через багаторазове прання та поступове накопичення залишків мийних засобів у волокнах тканини;

специфічний запах відчувається навіть після прання. Це може свідчити про наявність великої кількості бактерій;

погіршилася здатність до поглинання вологи. Виріб може втратити свої властивості через поступове руйнування тканини та порушення її щільності;

матеріал рветься та розсипається по краях. Ця ознака зношення є очевидним приводом для заміни;

речі знаходяться у використанні протягом декількох років. Залежно від кількості виробів, які людина застосовує, термін їх служби може змінюватися.

Фахівці радять міняти рушники для ванної кімнати кожні 2–5 років, а кухонні – раз на рік або кожні 2 роки, що залежить від їхньої якості.

Як правильно доглядати за рушниками

Опитування довело, що не всі знають, наскільки часто потрібно прати рушники та як правильно це робити. Більшість людей кладуть подібні речі до машинки після тижневого використання. Проте є й такі, хто може користуватися рушником навіть протягом місяця. Оптимальна частота прання – після трикратного застосування.

Фахівці рекомендують завантажувати вироби до машинки окремо від інших речей та прати в делікатному режимі. Звісно, при цьому варто розділяти білі та кольорові вироби. Щоб запобігти знебарвленню та появі плям, ніколи не використовуй продукти, які нібито відбілюють, освітлюють або дезінфікують. Також не варто додавати більше порошку чи гелю, ніж рекомендує виробник засобу. Це може зробити матеріал жорсткішим.

Завжди додаєш рідкий пом’якшувач, щоб тканина була приємною на дотик? З рушниками такого робити не варто, оскільки ця речовина на поверхні петель може призвести до зниження здатності тканини до поглинання. Не забудь поглянути на етикетку перед тим, як вибрати цикл прання. Використання надто холодної чи гарячої води може вплинути не лише на якість очищення, але й на термін служби виробів.

Сушити рушники необхідно після прання та кожного використання. Для цього найкраще підходить відкрите повітря. А сонячні промені можуть допомогти прибрати залишки шкідливих бактерій із поверхні матеріалу. Зберігати рушники варто в сухому місці з вільним доступом повітря, щоб уникнути плісняви та неприємного запаху.

На що звернути увагу при покупці рушників

Не варто вибирати такі речі виключно за кольором, адже насправді хороші рушники мають свої характеристики:

щільність ворсу – впливає на здатність тканини до поглинання вологи. Більший показник – краще;

розмір – визначає сферу призначення виробу. Найбільші рушники – банні, їхній розмір – 70х140 см, а для обличчя підходить формат 50х90 см;

матеріал – характеризує довговічність тканини. Найкращим вибором є 100% бавовна, яка чудово вбирає вологу. Цей матеріал є від природи міцним та м’яким. Готелі часто купують доступніші за ціною та витриваліші вироби з суміші бавовни та поліестеру.

Купуючи рушники, також звертай увагу на деталі. Міцні краї, гладкі рівні петлі та акуратні шви свідчать про високу якість продукції.