Суспільство

44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ

3 Квітня 2024 09:42
гаага, рф
Учасники конференції / Twitter

44 держави у спеціальній декларації підтримали створення спецтрибуналу щодо російських злочинів на конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі. 

Про це передає уряд Нідерландів.

«Ми заявляємо про наше рішуче засудження всіх міжнародних злочинів, скоєних з боку РФ проти України; ці акти, включаючи спробу незаконної анексії регіонів України, є кричущими порушеннями Статуту ООН, є порушенням міжнародного права, що тягне за собою державну відповідальність РФ, загрожують міжнародному миру і безпеці, ставлять під сумнів повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, і підривають демократичні цінності», – йдеться у декларації.

Країни висловилися за посилення спільних зусиль для забезпечення належного розслідування російських злочинів, скоєних у війні проти України, та за понесення Росією відповідальності за усі порушення міжнародного права.

Також країни підтримують ініціативи щодо використання заморожених активів РФ на користь України і привітали пропозицію Нідерландів розмістити у себе компенсаційний механізм.

Політичну декларацію наразі підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США.


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