        Кримінал

        43,7 млн грн збитків: на Донеччині отримали підозри 20 посадовців та підприємців

        Галина Шподарева
        14 Серпня 2025 11:00
        Оголошення підозри чиновниці / Фото: Донецька обласна прокуратура
        Оголошення підозри чиновниці / Фото: Донецька обласна прокуратура

        Правоохоронці Донеччини викрили 20 посадовців та підприємців, причетних до масштабних корупційних схем у бюджетній сфері. Збитки держави оцінили у понад 43,7 млн гривень.

        Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

        Реклама
        Реклама

        Спецоперації пройшли в Донецькій, Чернігівській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Київській областях та Києві. Наразі повідомлено про підозру 20 особам. Загальна сума збитків склала понад 43,7 млн гривень.

        Оборудки із закупівлями:

        • у Лимані директор ТОВ поставив укриття, які вміщають замість 20 осіб лише 8. Загальні збитки склали 2,1 млн гривень;
        • директор обласного медзакладу переплатив за медичне обладнання майже 200 тис. гривень;
        • понад 4,7 млн гривень — колишній очільник департаменту ОДА прийняв роботи на насосній станції, в той час як частина обладнання не відповідала проєктно-кошторисній документації;
        • начальник відділу Криворізької сільської ради придбав за завищеними цінами генератори, спричинивши збитки на суму 153 тис. гривень.

        Махінації з виплатами:

        • двоє колишніх головних бухгалтерів лікарень та ексспеціаліст Новодонецької селищної ради безпідставно перерахували та виплатили завищену заробітну плату. Загальна сума збитків — 3,9 млн гривень;
        • ексголова Новодонецької селищної ради передав співробітниці особистий цифровий підпис та паролі до банківської системи. Його несумлінне ставлення до службових обов’язків коштувало державному бюджету майже 1,5 млн гривень;
        • директор лікарні — чинний депутат завищила кількість працівників та безпідставно отримала на рахунок установи за державною програмою медичних гарантій 13,2 млн гривень.

        Халатність в освітній сфері:

        • директор приватного підприємства заволодів бюджетними коштами на понад 1 млн гривень під час капітального ремонту дитсадка в Новогродівці;
        • начальник відділу Покровської міської ради переплатила понад півмільйона гривень за капітальний ремонт шкільного укриття;
        • удвічі дорожче від ринкової вартості спеціаліст відділу тієї ж ради придбала ноутбуки для шкіл. Її дії завдали збитків на 600 тис. гривень;
        • халатність майже на 1 млн гривень — начальник відділу Добропільської міської ради придбав електроенергію за завищеними цінами.

        Довкілля:

        • 14,7 млн збитків державі. Колишні т.в.о. директора ДП «Слов’янський лісгосп» і провідний інженер, четверо екслісничих, а також головний мікробіолог лісозахисного підприємства підробили акти лісопатологічних досліджень й здійснили незаконну порубку дерев на площі понад 50 ґа.

        Залежно від скоєного дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 190, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 246 ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 367 КК України.

        Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

        На Донеччині 20 осіб викрили у зловживаннях / Фото: Донецька обласна прокуратура

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини