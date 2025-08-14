43,7 млн грн збитків: на Донеччині отримали підозри 20 посадовців та підприємців

Правоохоронці Донеччини викрили 20 посадовців та підприємців, причетних до масштабних корупційних схем у бюджетній сфері. Збитки держави оцінили у понад 43,7 млн гривень.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Спецоперації пройшли в Донецькій, Чернігівській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Київській областях та Києві. Наразі повідомлено про підозру 20 особам. Загальна сума збитків склала понад 43,7 млн гривень.
Оборудки із закупівлями:
- у Лимані директор ТОВ поставив укриття, які вміщають замість 20 осіб лише 8. Загальні збитки склали 2,1 млн гривень;
- директор обласного медзакладу переплатив за медичне обладнання майже 200 тис. гривень;
- понад 4,7 млн гривень — колишній очільник департаменту ОДА прийняв роботи на насосній станції, в той час як частина обладнання не відповідала проєктно-кошторисній документації;
- начальник відділу Криворізької сільської ради придбав за завищеними цінами генератори, спричинивши збитки на суму 153 тис. гривень.
Махінації з виплатами:
- двоє колишніх головних бухгалтерів лікарень та ексспеціаліст Новодонецької селищної ради безпідставно перерахували та виплатили завищену заробітну плату. Загальна сума збитків — 3,9 млн гривень;
- ексголова Новодонецької селищної ради передав співробітниці особистий цифровий підпис та паролі до банківської системи. Його несумлінне ставлення до службових обов’язків коштувало державному бюджету майже 1,5 млн гривень;
- директор лікарні — чинний депутат завищила кількість працівників та безпідставно отримала на рахунок установи за державною програмою медичних гарантій 13,2 млн гривень.
Халатність в освітній сфері:
- директор приватного підприємства заволодів бюджетними коштами на понад 1 млн гривень під час капітального ремонту дитсадка в Новогродівці;
- начальник відділу Покровської міської ради переплатила понад півмільйона гривень за капітальний ремонт шкільного укриття;
- удвічі дорожче від ринкової вартості спеціаліст відділу тієї ж ради придбала ноутбуки для шкіл. Її дії завдали збитків на 600 тис. гривень;
- халатність майже на 1 млн гривень — начальник відділу Добропільської міської ради придбав електроенергію за завищеними цінами.
Довкілля:
- 14,7 млн збитків державі. Колишні т.в.о. директора ДП «Слов’янський лісгосп» і провідний інженер, четверо екслісничих, а також головний мікробіолог лісозахисного підприємства підробили акти лісопатологічних досліджень й здійснили незаконну порубку дерев на площі понад 50 ґа.
Залежно від скоєного дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 190, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 246 ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 367 КК України.
Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.