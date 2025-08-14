43,7 млн грн збитків: на Донеччині отримали підозри 20 посадовців та підприємців

У Польщі затримали українця за напис “Слава УПА” на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії

Спецоперації пройшли в Донецькій, Чернігівській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Київській областях та Києві. Наразі повідомлено про підозру 20 особам. Загальна сума збитків склала понад 43,7 млн гривень.

Правоохоронці Донеччини викрили 20 посадовців та підприємців, причетних до масштабних корупційних схем у бюджетній сфері. Збитки держави оцінили у понад 43,7 млн гривень.