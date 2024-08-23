Суспільство

41 бойовий літак Китаю був зафіксований навколо Тайваню
23 Серпня 2024 10:34
китай, Тайвань
Ілюстративне фото / Reuters

 41 бойовий літак та сім кораблів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зафіксували біля Тайваню.

Про це йдеться в добовому зведенні відомства в соцмережі Х.

Типи китайських літальних апаратів і суден ВМС у повідомленні не вказують, але зазначається, що 32 літаки перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний кордон між материком і островом, та увійшли в ідентифікаційну зону ППО Тайваню в його північній, південно-західній та східній частинах.

При цьому деякі літаки підлітали небезпечно близько на відстань до 100 км до північного краю острова, де розташована столиця Тайбей, та південної частини Тайваню.

Армія Тайваню у відповідь задіяла авіацію, кораблі та зенітні ракетні комплекси для стеження за рухом повітряних і морських суден НВАК.


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