36-річний харківянин влаштував стрілянину через зауваження сусіда

36-річного жителя Харкова судитимуть за хуліганство із застосуванням зброї та зберігання наркотичних засобів.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 23 грудня 2024 року на проспекті Аерокосмічному чоловік почав викидати речі з вікна, після чого його сусід зробив зауваження. У відповідь підозрюваний обрушився на нього нецензурною лексикою, а потім кілька разів вистрілив з револьвера Флобера в бік чоловіка.

Крім того, він пошкодив автомобіль сусіда, скинувши важкий предмет на лобове скло.

Револьвер Флобера та пошкодженга автівка / Фото: Харківська обласна прокуратура

Поліцейські затримали правопорушника на місці події, а під час обшуку в його квартирі виявили канабіс і пристрій для його вживання.

Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до семи років ув’язнення.