Кримінал

36-річний харківянин влаштував стрілянину через зауваження сусіда
14 Лютого 2025 18:13
читать на русском →

36-річного жителя Харкова судитимуть за хуліганство із застосуванням зброї та зберігання наркотичних засобів.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 23 грудня 2024 року на проспекті Аерокосмічному чоловік почав викидати речі з вікна, після чого його сусід зробив зауваження. У відповідь підозрюваний обрушився на нього нецензурною лексикою, а потім кілька разів вистрілив з револьвера Флобера в бік чоловіка.

Крім того, він пошкодив автомобіль сусіда, скинувши важкий предмет на лобове скло.

Револьвер Флобера та пошкодженга автівка / Фото: Харківська обласна прокуратура

Поліцейські затримали правопорушника на місці події, а під час обшуку в його квартирі виявили канабіс і пристрій для його вживання.

Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до семи років ув’язнення.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Лютого 2025 19:30

На Чорнобильській АЕС є ймовірність витоку радіоактивних речовин
14 Лютого 2025 18:26

Поки Україна не в НАТО, армія має налічувати 1,5 мільйона бійців, – Зеленський
14 Лютого 2025 17:55

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови
14 Лютого 2025 17:39

Замість того щоб обговорювати Україну, Венс читає європейцям лекції про демократію, – NYT
14 Лютого 2025 15:38

Біля закладу харчування у Миколаєві пролунав вибух, є загиблі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки