31-річний вінничанин відкрив вогонь біля торгового центру — потерпілий у лікарні

У Вінниці біля одного з торгових центрів стався збройний інцидент — чоловік вистрілив у 21-річного перехожого. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Повідомлення про постріли на провулку Павла Корнелюка надійшло до поліції 5 жовтня близько 16:10. Правоохоронці оперативно прибули на місце, встановили особу зловмисника та затримали його у процесуальному порядку.

За попередніми даними, між 31-річним місцевим жителем і потерпілим стався конфлікт, у ході якого старший чоловік вистрілив з імовірно пневматичного пістолета в обличчя молодику.

Постраждалого оглядають медики, зброю вилучено. Слідчі кваліфікували інцидент за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.