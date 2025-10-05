        Кримінал

        31-річний вінничанин відкрив вогонь біля торгового центру — потерпілий у лікарні

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 20:34
        Поліція відкрила справу через стрілянину у Вінниці — нападнику загрожує до 7 років в’язниці / Фото: Нацполіція
        У Вінниці біля одного з торгових центрів стався збройний інцидент — чоловік вистрілив у 21-річного перехожого. Про це повідомила поліція Вінницької області.

        Повідомлення про постріли на провулку Павла Корнелюка надійшло до поліції 5 жовтня близько 16:10. Правоохоронці оперативно прибули на місце, встановили особу зловмисника та затримали його у процесуальному порядку.

        За попередніми даними, між 31-річним місцевим жителем і потерпілим стався конфлікт, у ході якого старший чоловік вистрілив з імовірно пневматичного пістолета в обличчя молодику.

        Постраждалого оглядають медики, зброю вилучено. Слідчі кваліфікували інцидент за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.


