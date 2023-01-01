31 грудня в Україні ліквідовані 760 росіян

ЗСУ привітали ворога з Новим роком свіжою статистикою втрат окупантів. Станом на 1 січня вже ліквідували 106 тисяч 720 загарбників.

Російські окупанти втратили на війні в Україні 31 грудня ще 760 вояк, 5 артсистем та 2 танки.

Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3031 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,

артилерійських систем – 2021 (+5) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засоби ППО ‒ 213 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 269 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),

крилаті ракети ‒ 723 (+12),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 181 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.