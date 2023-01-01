Новини

31 грудня в Україні ліквідовані 760 росіян

1 Січня 2023 10:41
58
втрати ворога

ЗСУ привітали ворога з Новим роком свіжою статистикою втрат окупантів. Станом на 1 січня вже ліквідували 106 тисяч 720 загарбників.

Російські окупанти втратили на війні в Україні 31 грудня ще 760 вояк, 5 артсистем та 2 танки.

Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3031 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2021 (+5) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 269 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+12),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Січня 2023 13:38
76

У Кремлі готові втратити ще 70 тисяч солдат – ГУР
3 Січня 2023 14:10
51

У Харкові буде створена Алея Героїв
3 Січня 2023 13:06
104

Турецькі ЗМІ розкрили подробиці обміну Медведчука на бійців “Азова”
3 Січня 2023 12:53
40

Зеленському доповілі про обстановку на фронті та про ймовірні дії агресора
3 Січня 2023 11:49
31

З початку року ППО збила 100% іранських дронів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
усі думки