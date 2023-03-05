Новини

300 гр шинки і 200 гр риби: у Москві сім’ям мобілізованих видають продуктові набори

5 Березня 2023 17:15
0
читать на русском →
москва

Влада Росії цього року заохочує росіян гинути на фронті за допомогою цукерок і шинки.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на росЗМІ.

“Подарунки” роздаватимуть у самій Москві. Задля цього у столиці оголосили конкурс, щоб сім’ї мобілізованих окупантів могли отримати “продовольчі набори”. Окрім них можна отримати і так звані “подарункові чайні набори із солодощами”.

Вміст “продовольчого набору”: 300 грамів шинки, 200 грамів слабосоленої форелі, 200 грамів шоколадних цукерок, 100 грамів чорного чаю, 180 грамів твердого сиру 45% жирності та 95 грамів розчинної кави.

Тоді як до “солодкого набору” увійшли чай, кава, торт “Медовик”, зефір у шоколаді й упаковка з 9 видів печива (вагою 345 грамів або більше). Таких наборів замовили 320 по 1,25 тисячі рублів за кожен.

За ці набори росіяни планують витратити 2 мільйони рублів. 


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Березня 2023 09:38
102

Українські пілоти у США проходять імітацію тренувань на штурмовиках
5 Березня 2023 13:10
21

Україна виходить з опалювального сезону з достатніми запасами енергоресурсів, – Галущенко
5 Березня 2023 10:39
82

Росіяни штурмують українські позиції з автоматами і лопатами, – розвідка Британії
4 Березня 2023 21:00
312

Скандал з нагородою від ГУР для блогерки Волощук: у відомстві просять їм довіряти
4 Березня 2023 20:32
233

У Польщі зловмисник підпалив автомобілі швидкої, призначені для допомоги Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
усі думки