3 вересня в Україні – сонячно та спекотно

3 вересня в Україні переважно без опадів, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза очікуються у південно-східній частині, Харківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Про це в Українському гідрометцентрі.

Температура вдень 26-31°, у східних областях 23-28°; в Карпатах 20-25°. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Температура у столиці вдень 28-30°; по регіону 26-31°.

В наступні два дні в Україні збережеться мінлива хмарність; у Криму, південних та центральних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території країни без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, в західних областях 12-17°, вдень 24-29°.

У столичному регіоні 4-5 вересня очікується суха погода. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 25-27°; по області вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Впродовж 6-7 вересня в Україні, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише у південній частині місцями короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 13-19°, вдень 23-29°.

У Києві та області 6-7 вересня дощів не прогнозується. Температура у столиці вночі 15-17°, вдень 25-27°. На Київщині вночі 13-18°, вдень 23-28°.