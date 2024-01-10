Суспільство

29 громадян України не можуть евакуюватися з Гази

10 Січня 2024 18:40
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ізраїль, україна

Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовили в евакуації із сектору Гази 29 громадянам України, яких посольство України в Ізраїлі подало у списки на евакуацію.

Про це Радіо Свобода повідомив посол Євген Корнійчук. 

«Якщо бути відвертим, то охочі (на евакуацію – ред.) є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїлю та Єгипту», – сказав Корнійчук.

За його словами, причини такої відмови можуть полягати у «певних безпекових питаннях щодо цих осіб».

Корнійчук додав, що в окремих випадках посольству все ж вдавалося отримати дозвіл на евакуацію людей, яким спочатку відмовили – щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту: «їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і їх відпускали».


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