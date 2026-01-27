27 січня у світі вшановують пам’ять жертв Голокосту

Щороку 27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — одну з ключових пам’ятних дат, встановлених Організацією Об’єднаних Націй. Цей день присвячений вшануванню мільйонів людей, знищених нацистським режимом під час Другої світової війни.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту був запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН 1 листопада 2005 року відповідно до резолюції № 60/7 і вперше відзначений у 2006 році.

Датою пам’яті обрали 27 січня — день, коли у 1945 році солдати 1-го Українського фронту визволили в’язнів нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Аушвіц-Біркенау був найбільшим нацистським концтабором, у якому, за різними оцінками, загинуло від 1,5 до 2,2 мільйона людей. Загалом під час Голокосту було знищено близько однієї третини єврейського населення Європи — приблизно 6 мільйонів людей, серед яких 1,5 мільйона дітей.

У резолюції Генасамблеї ООН зазначено, що Голокост має слугувати застереженням для всіх народів щодо небезпек ненависті, фанатизму, расизму та упередженості. Ініціаторами ухвалення документа стали Ізраїль, Канада, Австралія, Росія та США, а співавторами — понад 90 держав.

ООН також закликала країни-члени розробляти освітні програми для збереження пам’яті про трагедію та охороняти місця масових убивств як історичні пам’ятки, аби запобігти повторенню актів геноциду в майбутньому.