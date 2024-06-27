 27 червня Україна імпортує понад 28 тисяч МВт-годин електроенергії

27 червня запланований обсяг імпорту електроенергії в Україну становить 28,6 тис. МВт-годин.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Імпорт: протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 28 560 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1 570 МВт. Експорт: не відбувається і не передбачається”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго також нагадали, що у четвер графіки відключень застосовуються упродовж усієї доби, а із 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим порівняно з іншими годинами.