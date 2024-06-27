Суспільство

 27 червня Україна імпортує понад 28 тисяч МВт-годин електроенергії
27 Червня 2024 12:18
читать на русском →

27 червня запланований обсяг імпорту електроенергії в Україну становить 28,6 тис. МВт-годин.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Імпорт: протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 28 560 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1 570 МВт. Експорт: не відбувається і не передбачається”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго також нагадали, що у четвер графіки відключень застосовуються упродовж усієї доби, а із 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим порівняно з іншими годинами.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
27 Червня 2024 11:31

Зеленський відвідав Львів
27 Червня 2024 08:46

Вночі ППО збили 5 ракет і 23 дрони
27 Червня 2024 08:30

На Буковині чоловік намагався втекти з автобуса ТЦК під час відправки до навчального центру
27 Червня 2024 07:17

В Україні недостатньо ППО для прикриття відремонтованих енергооб’єктів
26 Червня 2024 21:40

Стало відомо коли Україна та ЄС підпишуть безпекову угоду
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки