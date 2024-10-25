Суспільство

27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій – Зеленський
25 Жовтня 2024 13:14
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зеленський, кндр, фронт
Володимир Зеленськйи / ОПУ

27–28 жовтня північнокорейські військові підрозділи підуть у бій на українському фронті.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у соцмережах.

За словами глави держави, 25 жовтня головком Олександр Сирський доповів йому про залучення Росією військових із Північної Кореї. За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями, наголосив президент.

“Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу.

Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію”.


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