27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій – Зеленський

27–28 жовтня північнокорейські військові підрозділи підуть у бій на українському фронті.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у соцмережах.

За словами глави держави, 25 жовтня головком Олександр Сирський доповів йому про залучення Росією військових із Північної Кореї. За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями, наголосив президент.

“Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу.

Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію”.