Суспільство

26 червня в Україні пануватиме переважно суха погода
25 Червня 2024 13:12
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погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

26 червня в Україні прогнозують суху та сонячну погоду, втім, у кількох регіонах дощитиме.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вказано, що 26 червня в Україні переважно буде сухо та сонячно. Дощ та місцями грози можливі лише в Карпатах та ввечері на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. 

Температура коливатиметься на рівні +24…+29 °C, на півдні буде до +30 °C.

 У столиці України буде сонячно та сухо. Температура повітря триматиметься позначки +26 °C.

“Надалі температура повітря підвищуватиметься, опади малоймовірні, лише на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні дощі та грози”, – додала синоптикиня. 


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