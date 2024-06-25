26 червня в Україні пануватиме переважно суха погода

26 червня в Україні прогнозують суху та сонячну погоду, втім, у кількох регіонах дощитиме.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вказано, що 26 червня в Україні переважно буде сухо та сонячно. Дощ та місцями грози можливі лише в Карпатах та ввечері на Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

Температура коливатиметься на рівні +24…+29 °C, на півдні буде до +30 °C.

У столиці України буде сонячно та сухо. Температура повітря триматиметься позначки +26 °C.

“Надалі температура повітря підвищуватиметься, опади малоймовірні, лише на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні дощі та грози”, – додала синоптикиня.