Політика

25 лютого відбудеться конференція щодо майбутнього шляху України – ОПУ

21 Лютого 2024 21:43
україна, київ, опу
Сергій Никифоров / ОПУ

У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії до України, 24 лютого, Київ відвідають багато іноземних лідерів, а 25 лютого відбудеться велика конференція щодо майбутнього шляху України, у якій візьмуть участь усі топові чиновники.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону новин

“24 лютого буде багато того, що наші дипломати називаються міжнародним компонентом – це візити іноземних лідерів, наших великих друзів і надійних партнерів. Хто саме буде, зі зрозумілих міркувань сказати не можу, але очікуємо, що це будуть не просто символічні візити підтримки, а й що в цих візитів будуть практичні результати.

Також із того, про що мжна казати, буде онлайн засідання “Групи семи” за участі України. І це також дуже сильний знак підтримки.

І на 25 лютого ми готуємо щось особливе. Це буде конференція – чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть усі топспікери від влади, військово-політичне керівництво України, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, СБУ, управління розвідки, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде Мінінфраструктури, Офіс президента і, звичайно, сам президент. Ми будемо говорити про різні аспекти майбутнього України”.

За словами Никифорова, буде йтися про майбутнє армії та її розвиток, впровадження сучасних технологій, інтеграцію в ЄС і НАТО, гарантії безпеки, ментальне і фізичне здоров’я, підтримку бізнесу тощо.

“За підсумками цієї конференції президент візьме слово і проведе свою пресконференцію. Він окреслить своє бачення означених тем і відповість на основні запитання”, – сказав речник Володимира Зеленського.


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