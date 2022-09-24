23 країни приєднаються до позову України проти РФ до ЄСПЛ

23 держави подали заяви до Європейського суду з прав людини про допуск як третю сторону при розгляді позову України проти Росії. Про це суд у Страсбурзі оголосив у п’ятницю, 23 вересня. Український уряд звинувачує Росію у масових та кричучих порушеннях прав людини у зв’язку з військовою агресією.

Серед 23 урядів, які бажають взяти участь у розгляді, усі країни ЄС, окрім Болгарії, Греції, Мальти, Угорщини та Кіпру. Держави, які не входять до Євросоюзу, представлені Норвегією. Крім того, акредитації домагається Женевська академія міжнародного гуманітарного права та прав людини як неурядова організація. Згідно з повідомленням суду, питання про подання заявки розглядають Ісландія та Великобританія. Держави-учасниці або особи, які не є заявниками та допущені до розгляду як треті сторони, можуть подати письмові зауваження.

Хоча з 16 вересня Росія більше не є учасником Європейської конвенції з прав людини через її виключення з Ради Європи, ЄСПЛ все ще може розглядати злочини, вчинені Росією до цієї дати. Україна подала позов до суду у Страсбурзі 23 червня. У позові йдеться про масові та серйозні порушення прав людини, скоєні Російською Федерацією в ході військових дій на території України. Уряд у Києві звинувачує російські війська та інші збройні формування, які перебувають під контролем Росії, у тому, що було вбито, поранено, затримано чи зникли безвісти тисячі цивільних осіб, зруйновано сотні тисяч об’єктів власності, мільйони людей змушені залишити свої будинки.