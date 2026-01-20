20 тисяч доларів за втечу з країни: на Харківщині викрили канал незаконного перетину кордону

На Харківщині прикордонники спільно з поліцією припинили діяльність каналу незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України. Організатора схеми затримали під час отримання завдатку за незаконний перетин державного кордону.

Про це повідомили в ДПСУ.

За даними слідства, 25-річний харків’янин, діючи у змові з невстановленими особами, налагодив канал виїзду чоловіків за межі України в обхід визначених пунктів пропуску. Послуги зловмисника оцінювались у 20 тисяч доларів з клієнта.

Правоохоронці затримали організатора в момент передачі йому 1500 доларів завдатку. Надалі кошти повинні були перераховуватись на криптогаманець.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України вручено підозру та розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років із конфіскацією майна та забороною займати певні посади чи здійснювати певну діяльність.