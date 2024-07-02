2 липня Україна імпортує майже 31 тисячу МВт-годин електроенергії

2 липня Україна імпортує 30 796 МВт-год електроенергії, експорту не відбувається.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 30 796 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1595 МВт”, – йдеться у повідомленні.

Експорту не відбувається і не запланований.

Зазначається також, що 1 липня у вечірні години для підтримки енергосистеми Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Угорщини, Польщі, Словаччини.