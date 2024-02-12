17-річний український баскетболіст загинув від ножового поранення у Німеччині 

У Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних України Володимир Єрмаков, повідомила Федерація баскетболу України, передає Радіо Свобода.

За повідомленням, напад стався у Дюссельдорфі ввечері 10 лютого.

«Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці», – заявили у Федерації баскетболу Києва.

За повідомленням, Козаченко залишається в реанімації.

У ФБК уточнили, що місцева поліція розслідує справу.

Інші подробиці поки що невідомі. МЗС України ситуацію ще не коментувало.