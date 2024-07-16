Суспільство

17 липня в Україні очікується спекотна погода, подекуди дощі
16 Липня 2024 13:07

В ніч на середу 17 липня в північно-західній частині України очікуються короткочасні дощі та грози на решті території без опадів.

Про це пише”Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, на Вінниччині та південних областях місцями надзвичайна спека 40°. У західних областях України вночі 18-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°.

У Києві 17 липня очікується спекотна погода з температурою вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У четвер у північних, західних, вдень і центральних (крім Дніпропетровської), подекуди в Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах град і шквали 15-20 м/с. На решті території країни – без опадів.

Вітер південно-східний, вдень у західних і північних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в південній частині України, східних, центральних областях уночі 21-26°, удень сильна спека 35-39°, місцями надзвичайна спека 40-41°; на решті території вночі 18-23°, удень 27-32°, у західних областях 23-28°, на Закарпатті до 32°.

У столиці 18 липня можливий дощ, гроза, під час грози шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний із переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 27-29°.


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