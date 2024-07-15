16 липня спека сягатиме 40 градусів

16 липня по всій території України стоятиме спекотна погода.

Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на Укргідрометцентр.

Температура вночі у вівторок становитиме 19-24°, у південній частині країни до 27°. Удень сильна спека 35-39°. У південних, більшості східних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека 40-41°, у західних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-36°. У Карпатах уночі 16-21°, вдень 25-30°.



Водночас уночі в західних, удень у північних і центральних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози.



У Києві у вівторок також очікується спекотна погода з температурою вночі 23-25°, вдень сильна спека 35-37°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень із 1881 року в день 16 липня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 35,8° у 1931 році, найнижчу вночі – 7,8° у 1902 році.