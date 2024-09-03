Суспільство

12 років за допис у соцмережі: в Ірані засудили блогера 
3 Вересня 2024 11:50
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іран
Хоссейн Шанбехзаде / AP

Опозиційного блогера Хоссейна Шанбехзаде, який відповів крапкою на публікацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї у соцмережі Х, засудили до 12 років в’язниці.

Про це повідомляє Iran International.

“Судова влада Ірану в суботу засудила загалом до 12 років ув’язнення іранського блогера Хоссейна Шанбехзаде, якого заарештували у червні після публікації однієї крапки у відповідь на твіт верховного лідера Алі Хаменеї”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, крапку та інші поодинокі символи часто використовують іранські опозиціонери, щоб висловити незгоду з режимом в країні. Після арешту акаунт Шанбехзаде у соцмережі видалили з соцмережі Х, проте його ім’я ще довго залишалося в розділі “популярне” перською мовою.

Шанбехзаде засудили до пʼяти років “за пропаганду на користь Ізраїлю”, до чотирьох років “за образу ісламських святинь”, до двох років за “поширення хибної інформації” та ще одного року за “антидержавну пропаганду”.

До цього Шанбехзаде вже засуджували до терміну ув’язнення за критику влади під своїм справжнім ім’ям у соціальних мережах. У 2019 році його звинуватили в “образі святинь та лідера Ісламської Республіки”.


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