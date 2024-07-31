Суспільство

1 серпня в Україні пануватиме суха та сонячна погода
31 Липня 2024 12:43
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погода
Спекотна погода / / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

1 серпня на території України пануватиме суха та тепла погода з температурою повітря сягатиме +26…+30 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“В Україні серпень почнеться комфортною погодою”, – йдеться у повідомленні.

За словами синоптикині, вночі очікується +12…+18 °C, а вдень у більшості областей триматиметься температура у межах +26…+30 °C.

Водночас повсюди буде сухо та переважно сонячно.

Натомість у суботу, 3 серпня, очікуються дощі на заході, півночі та в центрі України, а також, ймовірно, на Одещині. Температура повітря впаде, окрім півдня та південного сходу.

У четвер та п’ятницю, 1 і 2 серпня, у столиці України переважатиме суха та сонячна погода – +28…+29 °C, місцями до +30 °C.

У суботу, 3 серпня, очікується короткочасне похолодання до +22 °C та ще й з дощами. Натомість у неділю прогнозується потепління.


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