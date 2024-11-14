Політика

0,25% ВВП Латвії буде виділятись на допомогу Україні 
14 Листопада 2024 17:15
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латвія, україна
Едгарс Рінкевичс / Фото з відкритих джерел

Латвія й надалі виділятиме 0,25% ВВП для підтримки України.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полігоні.

«Ми спостерігаємо ситуацію в Україні. Я повідомив генерального секретаря, що Латвія продовжить надавати допомогу в розмірі 0,25% ВВП, і це вже закладено в наш бюджет на 2025-2026 роки. Зрозуміло, що підтримка НАТО також необхідна, щоб ми могли забезпечити Україну всім потрібним без затримок, дозволяючи їй використовувати ці ресурси на полі бою без обмежень», – зазначив Рінкевичс.

Він підкреслив, що союзникам слід зосередити зусилля на зміцненні Альянсу, включаючи збільшення фінансування сектору оборони і безпеки, яке мінімально встановлене на рівні 2% ВВП.

«Наразі Латвія виділяє 3,4% ВВП на оборону. Ми бачимо, що агресивна Росія разом із союзником Білоруссю не мають наміру зупинятися в Україні, продовжуючи виробляти і тестувати озброєння, щоб показати свою силу. За цих умов члени Альянсу мають думати не лише про 2%, а виділяти значно більше. Я вважаю, що мінімумом має бути 2,5% або навіть 3%», – додав президент Латвії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив допомогу Латвії Україні, включаючи військове обладнання, боєприпаси та навчання солдатів.

«Україні терміново потрібна наша підтримка. Путін планує використовувати зиму як зброю, намагаючись зруйнувати енергетичну інфраструктуру країни. Ми повинні посилити підтримку України, зокрема її протиповітряну оборону, щоб захистити критично важливі об’єкти. Допомагаючи Україні зберегти суверенітет і перемогти, ми робимо важливий внесок у власну безпеку», – підкреслив очільник Альянсу.

Він також розповів про цілі майбутнього саміту НАТО в Гаазі, серед яких підтримка України, збільшення оборонних витрат і розвиток оборонної промисловості.

«Насамперед ми повинні забезпечити перемогу України та не допустити успіху Путіна – це наш пріоритет. Також важливі питання збільшення оборонних витрат і розширення виробництва озброєння. В Європі 2% недостатньо, виключаючи США, тому маємо обговорити збільшення витрат. Ще одна проблема – недостатнє виробництво зброї, яке треба наростити для поповнення запасів і готовності до будь-якої загрози», – додав Рютте.

Він підкреслив, що союзники працюватимуть над вирішенням цих питань разом із стратегічними партнерами, включаючи ЄС і країни Індо-Тихоокеанського регіону, серед яких Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.


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