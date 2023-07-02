З’явилися офіційні дані щодо нічної повітряної атаки на Україну

У ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр».

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Пуски восьми «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку, «Калібрів» – з Чорного моря.

“Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр».

Усі повітряні цілі – 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 3 крилаті ракети «Калібр» знищено!” – заявили в ПС ЗСУ.