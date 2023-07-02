Політика

З’явилися офіційні дані щодо нічної повітряної атаки на Україну

2 Липня 2023 09:33
72
читать на русском →
ппо

У ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр».

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Пуски восьми «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку, «Калібрів» – з Чорного моря.

“Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр».
Усі повітряні цілі – 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 3 крилаті ракети «Калібр» знищено!” – заявили в ПС ЗСУ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Липня 2023 12:07
0

Сьогодні День Військово-Морських сил ЗСУ
2 Липня 2023 10:23
94

Гуменюк розповіла, що відбувається біля Антонівського мосту
2 Липня 2023 10:12
98

ISW: Росія називає великою перемогою удар по Антонівському мосту
2 Липня 2023 09:33
72

З’явилися офіційні дані щодо нічної повітряної атаки на Україну
2 Липня 2023 09:25
69

У Франції бунтівники розорили понад 200 супермаркетів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
усі думки