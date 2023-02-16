Політика

З’явилися нові деталі щодо візиту Джо Байдена до Польщі

16 Лютого 2023 11:37
50
читать на русском →
польща, байден

З’явилися нові подробиці візиту президента США до Польщі. Американське посольство у Варшаві підтвердило, що Джо Байден прибуде до Польщі в понеділок, 20 лютого. Головною подією візиту є виступ в Аркадах Кубицького, передає Польське Радіо.

Посольство США в Польщі оголосило в комюніке, що Аркади Кубицького остаточно обрано місцем для виступу. Джо Байден звернеться як до поляків, так і до українців. Аркади Кубіцького, розташовані за Королівськи замку, поблизу Старого міста у Варшаві, мають бути символом повстання з руїни.

Виступ Джо Байдена запланований на вівторок о 17:30. Раніше американського президента має прийняти в президентському палаці Анджей Дуда. Президент Польщі першим дізнається про деталі виступу Джо Байдена.

У середу, 22 лютого, американський президент має знову зустрітися з Анджеєм Дудою та з усіма лідерами країн Бухарестської дев’ятки, групи, яка об’єднує країни східного флангу НАТО.

За даними американської сторони, під час візиту до Польщі Джо Байден перебуватиме лише у Варшаві.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Лютого 2023 09:30
237

Залужний уточнив подробиці нічної ракетної атаки на Україну
16 Лютого 2023 13:56
0

Росіяни модернізували свої ракети Х-101 – Генштаб
16 Лютого 2023 13:43
10

Зросла кількість поранених після авіаудару по Вовчанську
16 Лютого 2023 12:37
30

Російські війська здійснили авіаналіт на Вовчанськ, поранено чоловіка
16 Лютого 2023 11:55
28

В енергосистемі України з’явився резерв потужності
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
усі думки