З’явилися нові деталі щодо візиту Джо Байдена до Польщі

З’явилися нові подробиці візиту президента США до Польщі. Американське посольство у Варшаві підтвердило, що Джо Байден прибуде до Польщі в понеділок, 20 лютого. Головною подією візиту є виступ в Аркадах Кубицького, передає Польське Радіо.

Посольство США в Польщі оголосило в комюніке, що Аркади Кубицького остаточно обрано місцем для виступу. Джо Байден звернеться як до поляків, так і до українців. Аркади Кубіцького, розташовані за Королівськи замку, поблизу Старого міста у Варшаві, мають бути символом повстання з руїни.

Виступ Джо Байдена запланований на вівторок о 17:30. Раніше американського президента має прийняти в президентському палаці Анджей Дуда. Президент Польщі першим дізнається про деталі виступу Джо Байдена.

У середу, 22 лютого, американський президент має знову зустрітися з Анджеєм Дудою та з усіма лідерами країн Бухарестської дев’ятки, групи, яка об’єднує країни східного флангу НАТО.

За даними американської сторони, під час візиту до Польщі Джо Байден перебуватиме лише у Варшаві.