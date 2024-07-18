З’явились деталі нічної атаки на окупований Крим

СБУ спільно з ВМС атакувала повітряними та морськими дронами російську базу берегової охорони на озері Донузлав, що в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела.

“Минулої ночі росіяни проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав. Під час них морські та повітряні дрони здійснили комбіновану атаку по базі берегової охорони РФ”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього уражень зазнали кілька об’єктів росіян:

штаб із пунктом управління,

склад боєприпасів і техніки,

вогневі позиції.

Крім того, з ладу вивели електропідстанцію та технічні споруди.