З’явились деталі нічної атаки на окупований Крим

СБУ спільно з ВМС атакувала повітряними та морськими дронами російську базу берегової охорони на озері Донузлав, що в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела.
“Минулої ночі росіяни проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав. Під час них морські та повітряні дрони здійснили комбіновану атаку по базі берегової охорони РФ”, – йдеться у повідомленні.
Унаслідок цього уражень зазнали кілька об’єктів росіян:
- штаб із пунктом управління,
- склад боєприпасів і техніки,
- вогневі позиції.
Крім того, з ладу вивели електропідстанцію та технічні споруди.