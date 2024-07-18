Суспільство

З’явились деталі нічної атаки на окупований Крим
18 Липня 2024 14:47
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війна, крим
Українські дрони атакували базу берегової охорони росіян у Криму / Скриншот з відео

СБУ спільно з ВМС атакувала повітряними та морськими дронами російську базу берегової охорони на озері Донузлав, що в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела.

“Минулої ночі росіяни проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав. Під час них морські та повітряні дрони здійснили комбіновану атаку по базі берегової охорони РФ”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього уражень зазнали кілька об’єктів росіян:

  • штаб із пунктом управління,
  • склад боєприпасів і техніки,
  • вогневі позиції.

Крім того, з ладу вивели електропідстанцію та технічні споруди.


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