Суспільство

Супутникові фото аеропорту “Луганськ” після ракетних ударів ЗСУ

19 Жовтня 2023 09:51
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Журналісти проєкту Схеми опублікували супутниковий знімок Міжнародного аеропорту Луганськ після удару Збройних сил України по окупованому Росією місту.

Пошкодження на летовищі зафіксувала компанія Planet Labs. Перше фото зроблене 19 серпня, друге — 18 жовтня. На останньому видно обгорілі сліди та руйнування.

17 жовтня Стратком ЗСУ повідомив, що вночі Збройні сили України завдали успішних ударів по гелікоптерах та обладнанню аеродромів окупантів РФ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.


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