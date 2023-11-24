Суспільство

Звільнено чотирьох заступників командувача НГУ

24 Листопада 2023 21:43
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нгу, кадри

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 листопада, провів зміни до складу командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача НГУ та призначив нових.

Так, указами № 784/2023, 783/2023, 782/2023 та 781/2023 були звільнені з посади заступників командувача Нацгвардії:

  • Микола Миколенко,
  • Олег Сахон,
  • Олександр Набок,
  • Володимир Кондратюк.

Також президент призначив новими заступниками командувача НГУ:

  • Олексія Осипенка,
  • Олександа Білоус,
  • Вадима Гладкова.

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