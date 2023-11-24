Звільнено чотирьох заступників командувача НГУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 листопада, провів зміни до складу командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача НГУ та призначив нових.
Так, указами № 784/2023, 783/2023, 782/2023 та 781/2023 були звільнені з посади заступників командувача Нацгвардії:
- Микола Миколенко,
- Олег Сахон,
- Олександр Набок,
- Володимир Кондратюк.
Також президент призначив новими заступниками командувача НГУ:
- Олексія Осипенка,
- Олександа Білоус,
- Вадима Гладкова.