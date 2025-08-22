Зустріч Зеленського та Рютте у Києві: про що говорили Президент України та генсек НАТО

Сьогодні, 22 серпня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головна тема зустрічі — гарантії безпеки для України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Головні тези, озвучені під час спільної пресконференції генерального секретаря НАТО Марка Рютте та Президента України Володимира Зеленського:

Зеленський заявив, що Росія робить усе, щоб його зустріч із Путіним не відбулася.

“Саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять все, щоб зустрічі не було. Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони”, — сказав Зеленський.

Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки України, взявши на себе відповідальність за морську безпеку.

Отримання літаків F-16 та забезпечення гарантій безпеки для України — складний процес, що включає політичні узгодження, виробничі можливості партнерів та фінансування.

“Це початок великої роботи, це дуже непросто, тому що гарантії складаються з того, що партнери можуть дати Україні, а також з того, яка повинна бути в Україні армія і де нам брати можливості, щоб армія зберігала свою силу”, — сказав Зеленський.

Україна та США разом із партнерами досягли важливого взаєморозуміння й США готові бути частиною гарантій безпеки для України.

“На рівні радників з питань безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів всіх команд. Вчора був дзвінок Україна — вся Європа — США. Сьогодні продовжиться саме така робота”, — сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що партнери України зацікавлені в тому, щоб війна не повторилася, однак головна проблема полягає саме в російській агресії.

“Щиро кажучи, коли Росія говорить про свої гарантії безпеки, я не розумію, хто їм загрожує. Вони ж напали на нас”, — зазначив Зеленський на пресконференції.

Рютте пообіцяв, що гарантії безпеки для України включатимуть посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримуватимуть Росію у випадку майбутньої агресії.

Рютте заявив, що НАТО контактує з Варшавою щодо дрона, який упав у Польщі.

“Ми з ними тісно-тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Ми за цим стежимо, не сумнівайтеся”, – сказав генсек НАТО.