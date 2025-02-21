Політика

Зустріч Трампа і Путіна можлива лише за умови досягнення прогресу у завершенні війни, – Рубіо 
21 Лютого 2025 08:05
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Держсекретар США Марко Рубіо / Кадр з відео
Держсекретар США Марко Рубіо / Кадр з відео

Можлива зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним відбудеться лише за умови суттєвого прогресу у завершенні війни в Україні.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю журналістці Кетрін Херрідж.

Рубіо розповів, що обговорював це питання під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії. За його словами, він дав зрозуміти російській стороні, що зустріч можлива лише за наявності конкретного порядку денного.

“Такі переговори не проводяться без попереднього прогресу. Якщо ця зустріч стане фінальним кроком до мирної угоди, то всі мають вітати президента Трампа як миротворця”, – наголосив держсекретар.


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