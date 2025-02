Зустріч Трампа і Путіна можлива лише за умови досягнення прогресу у завершенні війни, – Рубіо 

Можлива зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним відбудеться лише за умови суттєвого прогресу у завершенні війни в Україні.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю журналістці Кетрін Херрідж.

Рубіо розповів, що обговорював це питання під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії. За його словами, він дав зрозуміти російській стороні, що зустріч можлива лише за наявності конкретного порядку денного.

“Такі переговори не проводяться без попереднього прогресу. Якщо ця зустріч стане фінальним кроком до мирної угоди, то всі мають вітати президента Трампа як миротворця”, – наголосив держсекретар.

EXCLUSIVE: Our full, unedited interview with Secretary of State Marco Rubio(@SecRubio) on his first 30 days leading the Department.



Restarting U.S./Russia relations following the Biden Administration, direct engagement with Ukraine, U.S. proposal for Gaza, preventing Iranian… pic.twitter.com/cxkHmNZWw0