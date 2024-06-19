Зустріч, що непокоїть Захід. Про що домовилися в Пхеньяні Путін і Кім

Уперше за останні 24 роки Володимир Путін відвідує Північну Корею. Очільник КНДР Кім Чен Ин організував йому дуже помпезну зустріч, запевняє у всеосяжній підтримці, зокрема, і в повномасштабній війні проти України.

У матеріалі RFI розповідаєтся, який документ підписали в Пхеньяні союзники та які загрози в такій дружбі вбачає Захід.

Володимир Путін прибув до Пхеньяна ввечері 18 червня. А наступного дня, у середу, на широких вулицях міста зібрали чи не все населення міста — і дорослих, і дітей. Столиця перетворилася на суцільну декорацію: усюди портрети Путіна, повітряні кульки в кольорах прапорів обох країн, червоні хідники та квіти.

Після пишних урочистостей почалися перемови. У відкритому форматі Путін і Кім поспілкувалися півтори години, ще близько двох годин говорили віч-на-віч за зачиненими дверима. Підсумок — підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство. За словами Путіна, цей “фундаментальний документ” слугуватиме основою для відносин між Москвою та Пхеньяном протягом довгих років.

Як пояснюють росЗМІ, ухвалений у Пхеньяні пакт приходить на зміну договору про дружбу та взаємодопомогу 1961 року, договору про дружбу, добросусідство та співробітництво 2000 року, а також Московським і Пхеньянським деклараціям 2000 і 2001 років.

“Підписана сьогодні угода про всеосяжне партнерство передбачає, зокрема, взаємодопомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цієї угоди”, — заявив Путін.

Коментуючи значення документа, він згадав про те, що США та інші країни НАТО дозволили Україні бити по території РФ озброєнням далекого радіусу дії.

Крім того, з огляду на нові домовленості, Росія не відкидає перспективи розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР. Кім заявляє, що країни починають “новий етап розквіту”. Також сторони домовилися протидіяти санкціям, які очільник Кремля назвав “практикою санкційного удушення”, які Захід використовує як інструмент.

Війна Росії проти України

У фокусі уваги Путіна і Кіма — повномасштабна російсько-українська війна. Пхеньян запевняє Москву в беззастережній підтримці політики, зокрема щодо України.

“Уряд Корейської Народної Демократичної Республіки оцінює важливу місію та роль сильної Російської Федерації у підтримці стратегічної стабільності й балансу у світі, а також висловлює повну підтримку й солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції (так РФ називає повномасштабну війну) в Україні для захисту суверенітету, інтересів безпеки, також територіальної цілісності”, — заявляє Кім.

Побоювання США

Сполучені Штати стурбовані зближенням Москви та Пхеньяна. По-перше, через підтримку росіян у веденні війни проти України. Північна Корея постачає РФ боєприпаси та іншу зброю, за останні десять місяців кількість контейнерів із такою “начинкою” може сягати щонайменше 11 000.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу заявив: “Росія у відчаї намагається розвивати та зміцнювати відносини з країнами, які можуть надати їй необхідне для продовження агресивної війни, яку вона розпочала проти України”. Найшвидший спосіб припинити конфлікт — “розвіяти уявлення Путіна про те, що він може перемогти Україну та всіх її прихильників”, і дати зрозуміти, що “палива, потрібного для російської воєнної машини, більше не буде”. Блінкен також звернувся до Китаю, закликаючи не допомагати Кремлю.

По-друге, Вашингтон непокоїть загроза для східноазійського регіону. У понеділок прессекретар Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що за російсько-північнокорейськими відносинами “дуже уважно” стежать, оскільки ця взаємодія може вплинути на безпеку на Корейському півострові. Про це говорила і його колега, Карін Жан-П’єр, зауважуючи, що зміцнення взаємодії між Москвою і Пхеньяном викликає серйозне занепокоєння у всіх, кому важливий мир і стабільність на Корейському півострові.

По-третє, незрозуміло до кінця, чим саме Росія віддячить КНДР за зброю. “Тверда валюта? Енергія? Можливості, які дозволять їм просувати свої ядерні чи ракетні розробки?” — розмірковує заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл. На думку заступниці держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, Північна Корея хоче придбати у РФ винищувачі, ракети класу “земля-повітря”, бронетехніку, обладнання чи матеріали для виробництва балістичних ракет й інші передові технології.

Позиція НАТО

Північноатлантичний альянс стривожений через те, що Росія може підтримати ракетну та ядерну програми Кіма. Про це розповів на брифінгу з Блінкеном генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, візит Путіна до Північної Кореї демонструє і підтверджує дуже тісний взаємозв’язок між Росією й авторитарними державами, як-от КНДР, Китай та Іран.

“Наша безпека є не регіональною, а глобальною, — зазначає очільник Альянсу. — Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для нас. І це наочно продемонстровано в Україні, де Іран, Північна Корея, Китай підтримують і розпалюють агресивну війну Росії проти України. Отже, ідея про те, що можна розділити безпеку на регіональні театри, більше не працює. Усе взаємопов’язане, і слід розв’язувати ці проблеми разом”.