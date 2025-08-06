Зустріч Путіна та Віткоффа завершилася

У Кремлі завершилася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Про це пишуть росЗМІ.

Реклама

Розмова Путіна та Віткоффа тривала близько трьох годин. Переговори між спецпредставником США Стівом Віткоффом та Путіним пройшли за два дні до завершення терміну, який президент Дональд Трамп дав Росії, аби та погодилася на мир в Україні або країна зіткнеться з новими санкціями.

Як пише Reuters, Трамп, дедалі більше розчарований відсутністю прогресу, погрожує запровадити високі мита проти країн, які купують російський експорт. Особливий тиск чиниться на Індію — одного з найбільших покупців російської нафти поряд із Китаєм. У Кремлі заявили, що погрози карати торгівлю з Росією є незаконними.

Поки неясно, що саме Росія може запропонувати Віткоффу, аби уникнути санкцій Трампа. Bloomberg та незалежне російське видання The Bell повідомили, що Кремль може запропонувати мораторій на авіаудари між РФ і Україною — ідею, яку минулого тижня підняв президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з Путіним.