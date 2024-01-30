Зупинка допомоги Україні призвела до погіршення ситуації на полі бою – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні вже позначилась на ситуації на полі бою.

Про це повідомляє УП з посиланням на заяву Блінкена на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом

“Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою”, – сказав він.

Блінкен зазначив, що поточне фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО.

“Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні продовжувати забезпечувати її зброєю, боєприпасами, продовольством, медичними товарами та іншими необхідними ресурсами”, – сказав Блінкен.

Він підкреслив, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма союзниками, і це має стати чітким посланням американському Конгресу, який має схвалити новий запит на фінансування.

“Якщо Сполучені Штати не виконають своїх зобов’язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять”, – сказав Блінкен.

Він висловив переконання, що союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, а в Конгресі США збережеться двопартійна підтримка Києва.

Блінкен назвав життєво важливим схвалення підтримки України найближчим часом.