ЗСУ звільнили три села на Донеччині – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у соцмережі, що українські війська провели успішні контратаки на Донеччині.

«Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку», – написав він.

За словами Сирського, найскладніша ситуація зараз спостерігається на Покровському напрямку, де російські війська зосередили основні зусилля. Він зазначив, що відвідав підрозділи, які тримають оборону в цьому районі, зокрема 25-ту повітряно-десантну, 68-му єгерську, 32-гу і 155-ту механізовані бригади.

Сирський нагородив військових за стійкість і хоробрість, а також заслухав доповіді командирів щодо оперативної обстановки. За його словами, питання додаткових боєприпасів, дронів та засобів радіоелектронної боротьби вже вирішені.

Головнокомандувач подякував воїнам за їхній подвиг у ці вирішальні дні.