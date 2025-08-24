        Новини

        ЗСУ звільнили три села на Донеччині – Сирський

        Віктор Алєксєєв
        24 Серпня 2025 16:49
        Олександр Сирський в одному з підрозділів на Покровському напряму / Фото з Telegram @GeneralStaffZSU
        Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у соцмережі, що українські війська провели успішні контратаки на Донеччині.

        «Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку», – написав він.

        За словами Сирського, найскладніша ситуація зараз спостерігається на Покровському напрямку, де російські війська зосередили основні зусилля. Він зазначив, що відвідав підрозділи, які тримають оборону в цьому районі, зокрема 25-ту повітряно-десантну, 68-му єгерську, 32-гу і 155-ту механізовані бригади.

        Сирський нагородив військових за стійкість і хоробрість, а також заслухав доповіді командирів щодо оперативної обстановки. За його словами, питання додаткових боєприпасів, дронів та засобів радіоелектронної боротьби вже вирішені.

        Головнокомандувач подякував воїнам за їхній подвиг у ці вирішальні дні.


