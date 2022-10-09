Суспільство

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Луганщині, загалом вже сім

9 Жовтня 2022 15:13
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Луганська область, Гайдай

Збройні сили України звільнили село Стельмахівка в Луганській області.

“Вже офіційно: село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів”, – написав Сергій Гайдай.

 Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Стельмахівки.

Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною.

Це:

  • село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

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