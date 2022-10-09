Суспільство

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Луганщині, загалом вже сім Збройні сили України звільнили село Стельмахівка в Луганській області. “Вже офіційно: село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів”, – написав Сергій Гайдай. Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Стельмахівки. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною. Це: село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району. Поділитися:



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