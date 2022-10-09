ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Луганщині, загалом вже сім

Збройні сили України звільнили село Стельмахівка в Луганській області.
“Вже офіційно: село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів”, – написав Сергій Гайдай.
Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Стельмахівки.
Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною.
Це:
- село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.
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