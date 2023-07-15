ЗСУ знищили С-400, з якої окупанти атакували Краматорск

Збройні сили України помстилися окупантам за обстріл кафе у Краматорську та знищили на Донбасі російську зенітно-ракетну систему С-400. З неї у червні російські загарбники вдарили по місту.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Північ”.

“За допомогою HIMARS бійці знищили дорогу російську ЗРС С-400 “Тріумф”, яка розташовувалась під Дебальцевим (від 2015-го під контролем “ДНР”)”, – йдеться у повідомленні.

За даними Центру стратегічних комунікацій, українські військові знищили саме ту російську С-400, з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську 27 червня.