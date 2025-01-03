Суспільство

ЗСУ знищили понад 1000 окупантів за добу
3 Січня 2025 09:03
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втрати ворога, генштаб
Український військовий / Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по п’яти районах зосередження особового складу окупантів. Знищено озброєння та військова техніка, два пункти управління та три інші важливі об’єкти противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 солдатів.

Також українські військові знешкодили:

  • 1 танк;
  • 14 бойових броньованих машин;
  • 3 артилерійські системи;
  • 1 РСЗВ;
  • 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 41 одиницю автомобільної техніки окупантів.

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