ЗСУ знищили понад 1000 окупантів за добу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по п’яти районах зосередження особового складу окупантів. Знищено озброєння та військова техніка, два пункти управління та три інші важливі об’єкти противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 солдатів.

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