Суспільство

ЗСУ знищили майже 500 окупантів та 10 крилатих ракет, – Генштаб

27 Травня 2023 10:48
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війна, зсу, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 480 окупантів, знищили 3 танки, 10 крилатих ракет, 7 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 206200 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3799 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7442 (+7) од,
  • артилерійських систем – 3406 (+22) од,
  • РСЗВ – 572 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 329 (+1) од,
  • літаків – 310 (+0) од,
  • гелікоптерів – 296 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 1025 (+10),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 449 (+3).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та 2 – типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.


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