ЗСУ: Значна частина роликів про ТЦК – продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій

В ЗСУ вважають, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій.

Про це йдеться в дописі на каналі Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.