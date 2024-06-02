Політика

ЗСУ: Значна частина роликів про ТЦК – продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій

2 Червня 2024 14:00
іпсо, тцк
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

В ЗСУ вважають, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій.

Про це йдеться в дописі на каналі Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з “місцевими жителями”.

Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити.

Одночасно з цим, самі відео поширюються у поганій якості — це також імітація “природності”. Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже — противник удосконалюється.

Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов’язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок.

За останній час у мережі з’явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.

Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце — ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов’язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог.

Закликаємо відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео. І тоді противник не досягне мети в своїх інформаційних акціях.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Червня 2024 12:25

Bloomberg: Зеленський звинуватив Китай у підриві саміту Україна-ЄС
2 Червня 2024 13:05

FT: Китай шукає для російських покупців глушники дронів
2 Червня 2024 12:41

Укренерго скасувало аварійні відключення
2 Червня 2024 12:03

Зеленський: Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна
2 Червня 2024 11:19

Харків’ян закликали бути готовими до аварійних відключень електрики
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки