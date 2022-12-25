ЗСУ зможуть почати використовувати систему Patriot тільки ближче до літа

Нещодавно схвалена система протиракетної оборони Patriot зі Сполучених Штатів прямує до України, але терміни її доставки та впровадження залишаються невизначеними.

Система протиракетної оборони є видатним елементом додаткової допомоги у сфері безпеки в розмірі 1,85 мільярда доларів , про яку Міністерство оборони оголосило в середу, одночасно з візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, пише американське видання Newsweek.

Генерал США у відставці Марк Гертлінг, який спочатку висловлював застереження щодо термінів доставки та використання Patriot українськими силами, повторив свою стурбованість щодо місяців навчання, необхідних для роботи зі складною системою.

Він також уточнив, що система ПРО – це не те, що захищатиме весь український народ.

«Ці системи не підхоплюють і не рухаються по полю бою. Ви встановлюєте їх десь, щоб захищати вашу найбільш стратегічну ціль, як-от місто, як-от Київ. Якщо хтось думає, що це буде система, яка розповсюдиться на 500-мильному кордоні між Україною та Росією, вони просто цього не роблять», — сказав Гертлінг.

У Пентагоні не повідомляють конкретики, але заявили, що навчання почнуться дуже скоро, проте це тривалий кількамісячний навчальний процес.