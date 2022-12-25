Політика

ЗСУ зможуть почати використовувати систему Patriot тільки ближче до літа

25 Грудня 2022 14:21
69
сша, ппо

Нещодавно схвалена система протиракетної оборони Patriot зі Сполучених Штатів прямує до України, але терміни її доставки та впровадження залишаються невизначеними.

Система протиракетної оборони є видатним елементом додаткової допомоги у сфері безпеки в розмірі 1,85 мільярда доларів , про яку Міністерство оборони оголосило в середу, одночасно з візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, пише американське видання Newsweek.

Генерал США у відставці Марк Гертлінг, який спочатку висловлював застереження щодо термінів доставки та використання Patriot українськими силами, повторив свою стурбованість щодо місяців навчання, необхідних для роботи зі складною системою.

Він також уточнив, що система ПРО – це не те, що захищатиме весь український народ.

«Ці системи не підхоплюють і не рухаються по полю бою. Ви встановлюєте їх десь, щоб захищати вашу найбільш стратегічну ціль, як-от місто, як-от Київ. Якщо хтось думає, що це буде система, яка розповсюдиться на 500-мильному кордоні між Україною та Росією, вони просто цього не роблять», — сказав Гертлінг.

У Пентагоні не повідомляють конкретики, але заявили, що навчання почнуться дуже скоро, проте це тривалий кількамісячний навчальний процес.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Грудня 2022 14:21
69

ЗСУ зможуть почати використовувати систему Patriot тільки ближче до літа
25 Грудня 2022 18:06
27

У Білорусі загорівся російський МіГ-31
25 Грудня 2022 13:50
79

Через відключення електроенергії в Україні активізувалися “телефонні” шахраї
25 Грудня 2022 12:49
127

Путін і Пригожин хочуть відбирати майно в російських олігархів на благо війни, – ISW
25 Грудня 2022 11:19
41

У Василівці окупанти заборонили жителям виходити з дому
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
усі думки