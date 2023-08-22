Суспільство

ЗСУ за добу знищили понад 30 артсистем, – Генштаб

22 Серпня 2023 08:26
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 22 серпня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 258 340 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 артсистему та 27 ББМ ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано;
  • танків – 4362 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 8476 (+27) од.;
  • артилерійських систем – 5295 (+31) од.;
  • РСЗВ – 721 (+2) од.;
  • засоби ППО – 491 (+2) од.;
  • літаків – 315 од.;
  • гелікоптерів – 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3) од.;
  • крилаті ракети – 1406 од.;
  • кораблі/катери – 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30) од.;
  • спеціальна техніка – 797 (+3) од.

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