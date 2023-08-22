ЗСУ за добу знищили понад 30 артсистем, – Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 22 серпня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 258 340 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 артсистему та 27 ББМ ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано;
- танків – 4362 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 8476 (+27) од.;
- артилерійських систем – 5295 (+31) од.;
- РСЗВ – 721 (+2) од.;
- засоби ППО – 491 (+2) од.;
- літаків – 315 од.;
- гелікоптерів – 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3) од.;
- крилаті ракети – 1406 од.;
- кораблі/катери – 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30) од.;
- спеціальна техніка – 797 (+3) од.