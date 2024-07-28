Політика

Зеленський назвав три фактори для справедливого закінчення війни
28 Липня 2024 19:03
читать на русском →
війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Мирний план буде готовий до кінця листопада, а терпіння, підтримка та дипломатичний тиск – це три фактори для справедливого припинення війни Росії проти нашої держави.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю японській державній телерадіокомпанії NHK.

“Президент заявив, що Київ розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він повідомив, що створить план дій для досягнення миру до кінця листопада”, – пише NHK.

На думку Зеленського, якщо США та Європейський союз збережуть єдність – то це стане додатковим тиском й покаже Росії, що в неї немає шансів перемогти.

Також президент підкреслив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки РФ продовжує окуповувати частину української території.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
28 Липня 2024 19:03

Зеленський назвав три фактори для справедливого закінчення війни
28 Липня 2024 18:02

Росіяни били по Харкову протикорабельними ракетами
28 Липня 2024 16:39

У польському Вроцлаві українські чоловіки влаштували пікет із вимогою видати паспорти
28 Липня 2024 16:06

Юридичних підстав для надсилання електронних повісток поки що немає, – Міноборони
28 Липня 2024 15:17

Винищувачі F-16 прибудуть в Україну скоро, але навряд чи змінять ситуацію на полі бою, – WP
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки