Зеленський назвав три фактори для справедливого закінчення війни

Мирний план буде готовий до кінця листопада, а терпіння, підтримка та дипломатичний тиск – це три фактори для справедливого припинення війни Росії проти нашої держави.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю японській державній телерадіокомпанії NHK.

“Президент заявив, що Київ розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він повідомив, що створить план дій для досягнення миру до кінця листопада”, – пише NHK.

На думку Зеленського, якщо США та Європейський союз збережуть єдність – то це стане додатковим тиском й покаже Росії, що в неї немає шансів перемогти.

Також президент підкреслив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки РФ продовжує окуповувати частину української території.