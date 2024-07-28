У МЗС Польщі після викидів Орбана запропонували йому створити союз із Путіним

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що не розуміє, чому Угорщина залишається членом ЄС та НАТО, які їй не подобаються.

Про це повідомляє PAP.

Заява Бартошевського пролунала після чергової критики прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у бік Європейського Союзу та НАТО. Крім того, Орбан назвав Польщу “лицемірною”.

“Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому (Орбану) не створити союз із Путіним і з деякими авторитарними державами такого типу?”, – сказав Бартошевський.